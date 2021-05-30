30.05.2021 (11:20)

Шпажисты ЦСКА взяли 4 награды на Всероссийских соревнованиях по фехтованию Смоленске

В Смоленске завершился личный турнир на Всероссийских соревнованиях по фехтованию на шпагах. На счету армейцев четыре награды: одно «серебро» и три «бронзы».

Старший лейтенант Павел Сухов стал вторым в личном зачете Всероссийских соревнований по фехтованию на шпаге. В финальном поединке он уступил Сергею Биде со счетом 7:15.

Третье место заняли Сергей Ходос и Павел Андрияшкин. В полуфинале Сухов оказался сильнее Андрияшкина – 15:5, а Бида - Ходоса – 14:11.

Сержант Анастасия Солдатова, а также Кристина Ясинская взяли «бронзу» на аналогичных состязаниях среди женщин.

В полуфинале Анастасия Солдатова уступила Айзанат Муртазаевой со счетом 13:15. А полуфинальный поединок Виолетта Колобова – Кристина Ясинская завершился со счетом 15:8.

В итоге «золото» турнира взяла Виолетта Колобова, одержавшая победу над Айзанат Муртазаевой со счетом 10:9.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице