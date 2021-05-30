30.05.2021 (11:00)

На чемпионате России по спортивному ориентированию армейцы взяли три награды

В Окуловке прошел чемпионат России по спортивному ориентированию. Спортсмены ЦСКА завоевали две золотые и одну серебряную медали.

Капитан Леонид Новиков показал лучший результат в многодневном кроссе. Итоговый результат армейцы – 2 часа 57 минут 04 секунды. Вторым финишировал Константин Серебряницкий – 03:02.27. Замкнул тройку лидеров Михаил Кулешов (03:06.57).

В аналогичных женских соревнованиях лучший результат показала капитан ВС РФ Татьяна Рябкина. Общий результат по итогам чемпионата России у представительницы ЦСКА – 2:46.45.

С отставанием в 1 минуту и 43 секунды обладательницей серебряной награды стала старший лейтенант Светлана Миронова (02:48.28).

Третье место заняла Вероника Калинина (2:51.37).



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