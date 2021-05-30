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30.05.2021 (10:40)

Специалисты связи Ленинградской армии ВВС и ПВО провели тренировку по обмену информацией

В соединениях и воинских частях Ленинградского объединения ВВС и ПВО Западного военного округа состоялась тренировка специалистов связи.

Основной задачей тренировки была организация устойчивой защищённой связи между подразделениями и вышестоящими командными пунктами по спутниковым, радио- и радиорелейным каналам связи.

В рамках тренировки было скрытно развернуто более 20 подвижных полевых узлов связи на базе автомобильных базовых шасси. Военнослужащие провели их маскировку и обеспечили охрану и оборону, отработали ряд и нормативов по развёртыванию, а также установлению непрерывной устойчивой радиосвязи со стационарными узлами связи на всех диапазонах частот.

Для выполнения учебно-тренировочных задач связисты использовали подвижные радиорелейные станции Р-419Л, Р-409, радиостанции Р-140, телефонные коммутаторы П-206П «Протей».

Расчёты подвижных полевых узлов показали высокий уровень профессионального мастерства и готовности к выполнению учебно-боевых задач.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Войска связи
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