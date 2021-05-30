30.05.2021 (10:20)

В Ленобласти более 100 военнослужащих ЗВО призыва «Весна-2021» приняли воинскую присягу

На территории соединений и воинских частей общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, более 300 военнослужащих призыва «Весна-2021» приняли воинскую присягу.

Для родственников призывников и гостей торжественных мероприятий военнослужащими соединений были организованы статические показы вооружения и военной техники, стрелкового оружия и образцов снаряжения, которые предстоит освоить будущим мотострелкам, саперам и артиллеристам.

Военнослужащих бригад и полков поздравили фронтовики, ветераны военной службы, художественные коллективы Ленинградской области.

В целях недопущения распространения вирусных инфекций в местах построения личного состава была заблаговременно проведена специальная обработка с использованием войсковых комплектов ДКВ-1К и авторазливочных станций АРС-14КМ.

В ближайшее время призывники приступят к освоению программы одиночной подготовки, где им предстоит совершенствовать ранее полученные навыки ведения огня из стрелкового оружия, выполнения строевых приемов, физических упражнений и нормативов.

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