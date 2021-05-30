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30.05.2021 (10:00)

В Санкт-Петербурге специалисты службе войск и безопасности военной службы подвели итоги работы за зимний период обучения

В Санкт-Петербурге на базе управления дивизии ПВО Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа прошел учебно-методический сбор заместителей начальников штабов соединений и воинских частей по службе войск и безопасности военной службы.

В ходе мероприятия рассмотрены актуальные, требующие внимания, вопросы, касающиеся особенностей несения внутренней и караульной службы, несения службы в полевых условиях при проведении тактических учений с зенитными ракетными и радиотехническими войсками, а также организации внутреннего порядка на территории объектах подразделений и воинских частей.

В практической части военнослужащим продемонстрируют порядок взаимодействия дежурных подразделений антитеррора с резервными и контрольно-охранными группами состава внутреннего караула. Кроме того, на примере местного караульного городка будет рассмотрен порядок установки и эксплуатации современных технических средств охраны.

В конце сбора военнослужащие сдадут зачеты по знанию руководящих документов и положений общевоинских уставов Вооруженных сил Российской Федерации.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Безопасность , Управление службы войск и безопасности военной службы Минобороны России
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