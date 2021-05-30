30.05.2021 (09:20)

Прием молодого пополнения весеннего призыва на Балтийском флоте проходит при активном участии военных психологов

В целях выполнения задач по приему и распределению молодого пополнения, прибывающего для комплектования войск (сил) Балтийского флота на территории Калининградской области развернута приемно-техническая комиссия. В ее составе под руководством начальника территориального центра психологической работы (Балтийского флота) осуществляет работу группа военных психологов.

Специалисты психологической службы соединений и частей Балтийского флота занимаются выявлением лиц с неустойчивой психикой, оказанием помощи в адаптации в воинских коллективах, профилактикой отклоняющегося поведения. Особенно важна эта работа в период призывной кампании. Итоги осеннего призыва 2020 года показали, что подавляющее большинство молодого пополнения изъявляет желание служить в Вооруженных Силах Российской Федерации. Это свидетельствует, в том числе, и об эффективности проводимых мероприятий, направленных на улучшение психологической адаптации молодого пополнения к военной службе. При этом около 2% новобранцев имели прошлой осенью низкий уровень нервно-психической устойчивости. Даже небольшой процент требует к себе пристального внимания и организации психологической работы с этой категорией.

Важной задачей для специалистов-психологов на приемных комиссиях является контроль обоснованности и достоверности заключений профессионально-психологической пригодности граждан, вынесенных на сборных пунктах субъектов. На основании данных по социально-психологическому изучению и психологическому обследованию приемно-технической комиссией принимается решение о направлении призывников в те или иные части Балтийского флота с учетом их индивидуальных особенностей.

Напомним, что очередная призывная компания стартовала 15 апреля и закончится 15 июля 2021 года. На мероприятия, связанные с призывом на военную службу, в Калининградской области планируется призвать несколько тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. На сегодняшний день на Балтийский флот поступило более 300 граждан.

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