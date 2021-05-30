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30.05.2021 (09:10)

В Военном университете прошел круглый стол по вопросам профессионального психологического отбора

В Военном университете Департаментом психологической работы Министерства обороны впервые проведен круглый стол по проблемным вопросам профессионального психологического отбора (ППО) и расстановки кадров в Вооруженных Силах Российской Федерации. В своем приветственном слове руководитель Департамента Валентина Барабанщикова отметила важность профессионального психологического отбора и обозначила основные направления совершенствования системы ППО.

В круглом столе приняли участие представители центральных органов военного управления, научных подразделений военных вузов, пунктов отбора на военную службу по контракту.

В выступлениях участников были отражены наиболее актуальные вопросы организации и проведения ППО граждан и военнослужащих всех категорий, в том числе, особенности профессионального отбора граждан, подлежащих призыву на военную службу и кандидатов, поступающих в военные вузы, проблемы выявления у военнослужащих склонности к отклоняющемуся поведению. В центре внимания участников были такие проблемные вопросы, как место профотбора в системе комплектования Вооруженных Сил личным составом, научная работа, проводимая по данному направлению, а также психологические особенности современной молодежи.

Были затронуты тема взаимодействия медицинской и психологической служб в ходе проведения медицинского освидетельствования призывников и мероприятий по профилактической работе, вопросы построения траектории профессионального развития молодежи, прошедшей школу «Юнармии», представлен опыт отбора военнослужащих в части и подразделения 12 ГУ МО как пример системного подхода к решению вопроса комплектования военнослужащими. Активное обсуждение вызвали вопросы профессионального психологического отбора кандидатов, поступающих в военные вузы, в целях совершенствования которого ведется научно-исследовательская работа.

По итогам Круглого стола участники единогласно отметили в резолюции необходимость проведения подобных мероприятий по проблемам профессионального психологического отбора в рамках ежегодной научно-практической конференции, организуемой Департаментом психологической работы по актуальным вопросам военной психологии.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военный университет , Психологи
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