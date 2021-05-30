30.05.2021 (08:40)

Военнослужащие ЮВО в Абхазии подготовили полигоны к летнему периоду обучения

Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Республике Абхазия, завершили подготовку учебно-материальной базы к занятиям в летнем периоде обучения.

Инструкторами военной базы в тренажерных классах были отрегулированы и подготовлены более 30 компьютерных тренажеров, в т.ч. комплексы для обучения экипажей танков Т-72Б3, операторов противотанковых управляемых ракетных комплексов (ПТУР) «Штурм-С» и стрелков-зенитчиков переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла». С начала текущего года около 3 тыс. военнослужащих соединения прошли обучение на компьютерных тренажерах.

В подготовительных мероприятиях принимали участие все военнослужащие соединения, в т.ч. вожатые караульных собак, медики, повара и инструкторы различных направлений. Подготовительный период в российской военной базе ЮВО завершился проведением строевого смотра всех подразделений базы.

Также военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты ЮВО выполнили полную санитарную обработку помещений, учебных комплексов и тренажеров с помощью полуторапроцентного водного раствора 2/3 гипохлорита кальция.

На общевойсковых полигонах соединения завершено оборудование мишенных полей, линий связи и других объектов учебно-материальной базы, подготовлено более 4 тыс. единиц современного оборудования различного типа и размера, в том числе морские мишени, имитирующие корабли условного противника в море, бронетехнику и фортификационные сооружения условного противника. Они предназначены для применения вооружения сухопутной и авиационной техники, стрелкового оружия.

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