30.05.2021 (08:40)
Военнослужащие ЮВО в Абхазии подготовили полигоны к летнему периоду обучения
Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Республике Абхазия, завершили подготовку учебно-материальной базы к занятиям в летнем периоде обучения.
Инструкторами военной базы в тренажерных классах были отрегулированы и подготовлены более 30 компьютерных тренажеров, в т.ч. комплексы для обучения экипажей танков Т-72Б3, операторов противотанковых управляемых ракетных комплексов (ПТУР) «Штурм-С» и стрелков-зенитчиков переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла». С начала текущего года около 3 тыс. военнослужащих соединения прошли обучение на компьютерных тренажерах.
В подготовительных мероприятиях принимали участие все военнослужащие соединения, в т.ч. вожатые караульных собак, медики, повара и инструкторы различных направлений. Подготовительный период в российской военной базе ЮВО завершился проведением строевого смотра всех подразделений базы.
Также военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты ЮВО выполнили полную санитарную обработку помещений, учебных комплексов и тренажеров с помощью полуторапроцентного водного раствора 2/3 гипохлорита кальция.
На общевойсковых полигонах соединения завершено оборудование мишенных полей, линий связи и других объектов учебно-материальной базы, подготовлено более 4 тыс. единиц современного оборудования различного типа и размера, в том числе морские мишени, имитирующие корабли условного противника в море, бронетехнику и фортификационные сооружения условного противника. Они предназначены для применения вооружения сухопутной и авиационной техники, стрелкового оружия.