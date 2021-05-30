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30.05.2021 (08:30)

Более 100 новобранцев пополнили соединение связи 49-й армии ЮВО в Ставрополе

В соединение связи 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированное в Ставрополе, прибыли более 100 военнослужащих, призванных на службу в ходе весеннего 2021 года призыва. Перед отправкой все новобранцы прошли процедуры медицинского освидетельствования и профессиональный отбор.

С призывниками начались сборы молодого пополнения – в течение двух месяцев военнослужащие освоят курс общевойсковой и одиночной военной подготовки. По его завершении ребят ждет церемония приведения к Военной присяге.

При проведении мероприятий призыва реализуется комплекс санитарно-противоэпидемических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний.

Всего до 15 июля в соединения и воинские части 49-й общевойсковой армии ЮВО прибудут свыше 2,5 тыс. новобранцев из разных регионов страны.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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