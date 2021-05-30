30.05.2021 (08:20)

Во Владимирской области определили лучшего дознавателя ЗВО

Сегодня во Владимирской области Заместитель начальника регионального управления военной полиции по Западному военному округу капитан 1 ранка Евгений Клейменов наградил участников впервые проходящим соревнованиям в ходе которых был определен лучший военнослужащий военной полиции ЗВО в конкурсе профессионального мастерства «Лучший дознаватель».

Первое место занял капитан юстиции Дмитрий Худолеев, начальник отделения дознания военной комендатуры г. Коломны, второе место завоевал Валентин Ослопов, начальник отделения дознания Алабинского горнизона, Московская область, третье место у Максима Корчемкина, начальника отделения дознания г. Псков.

В ходе проведения первого этапа конкурса военнослужащие показали свои навыки в испытание «Интеллектуал»; Соревнование «Триатлон военного дознавателя» который состоялась из трех элементов: «Офицер»; «Юрист»; «Военный дознаватель». В ходе которых военнослужащие решали ряд теоретических ситуационных задач и выполнении практических заданий. А также в соревнование «Тропа военного дознавателя» которая проводилась на специально подготовленном участке местности, включающем шесть элементов: «Экипировка»; «Полоса препятствий»; «Криминалистическая тактика»; «Место происшествия»; «Линия огня»; «Эвакуация» всего в ходе практического этапа военнослужащие преодолели свыше 200 различных препятствий в их числе траншея; воронки; лабиринт из колючей проволоки; проволочное заграждение; туннель; разрушенный мост; колодец и ход сообщения, а также отработали более 20 вводных задач.

Всего к участию в конкурсе приняло участие свыше 150 военнослужащих военной полиции ЗВО и порядка 100 единиц вооружения и специальной техники.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице