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30.05.2021 (08:15)

Масштабный марш-парад участников фестиваля «Амурские волны» состоялся в Хабаровске

На  главной улице города Хабаровска в рамках IX Международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны» более 600 военных музыкантов  приняли участие  марш-параде духовых оркестров.

Масштабное мероприятие началось на Комсомольской площади краевой столицы.  Каждый хабаровчанин мог услышать классические симфонии, увертюры, торжественные марши и песни разных лет в исполнении лучших духовых оркестров Восточного военного округа и других участников фестиваля.

Проходя по центральной улице Хабаровска, участники делали остановки, во время которых они исполняли свои лучшие композиции для всех желающих.

Марш-парад закончился на главной площади Хабаровска – площади имени Ленина, на которой начались концертные выступления участников фестиваля.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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