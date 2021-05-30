30.05.2021 (08:15)

Масштабный марш-парад участников фестиваля «Амурские волны» состоялся в Хабаровске

На главной улице города Хабаровска в рамках IX Международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны» более 600 военных музыкантов приняли участие марш-параде духовых оркестров.

Масштабное мероприятие началось на Комсомольской площади краевой столицы. Каждый хабаровчанин мог услышать классические симфонии, увертюры, торжественные марши и песни разных лет в исполнении лучших духовых оркестров Восточного военного округа и других участников фестиваля.

Проходя по центральной улице Хабаровска, участники делали остановки, во время которых они исполняли свои лучшие композиции для всех желающих.

Марш-парад закончился на главной площади Хабаровска – площади имени Ленина, на которой начались концертные выступления участников фестиваля.

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