30.05.2021 (08:15)
Масштабный марш-парад участников фестиваля «Амурские волны» состоялся в Хабаровске
На главной улице города Хабаровска в рамках IX Международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны» более 600 военных музыкантов приняли участие марш-параде духовых оркестров.
Масштабное мероприятие началось на Комсомольской площади краевой столицы. Каждый хабаровчанин мог услышать классические симфонии, увертюры, торжественные марши и песни разных лет в исполнении лучших духовых оркестров Восточного военного округа и других участников фестиваля.
Проходя по центральной улице Хабаровска, участники делали остановки, во время которых они исполняли свои лучшие композиции для всех желающих.
Марш-парад закончился на главной площади Хабаровска – площади имени Ленина, на которой начались концертные выступления участников фестиваля.
Новости по теме:
Военнослужащие танкового соединения Восточного военного округа из Бурятии принимают участие во всеармейском конкурсе «Мастер-оружейник»
В ВВО около 300 военнослужащих приняли участие в учебно-методическом сборе специалистов физической подготовки
Кадеты и юнармейцы из Бурятии посетили исторический комплекс Партизанская деревня и музей Боевой славы объединения ВВО
Сотрудники ВАИ ВВО провели технический осмотр военной техники в соединениях и воинских частях, дислоцированных в Республике Бурятия
Метки: