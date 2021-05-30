30.05.2021 (07:40)

Военнослужащие танкового соединения Восточного военного округа из Бурятии принимают участие во всеармейском конкурсе «Мастер-оружейник»

Военнослужащие танкового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия, принимают участие во всеармейском конкурсе по полевой выучке ремонтных подразделений. Данный конкурс входит в программу международных армейских игр «АрМИ-2021» проходит на полигоне в Пензенской области.

Соревнования проводятся в пять этапов. На первом этапе военнослужащие продемонстрируют мастерство ремонта 122-мм буксируемой гаубицы, на втором этапе ремонт зенитной установки ЗУ-23.

Третий этап конкурса определит сильнейших в ремонте реактивной системы залпового огня «Град», а четвертый этап будет состоять из оружейного биатлона. Заключительным этапом станет комплексная эстафета ремонтных подразделений, которая запланирована на 4 июня.

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