30.05.2021 (07:15)

В ВВО около 300 военнослужащих приняли участие в учебно-методическом сборе специалистов физической подготовки

На базе общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной на территории Забайкальского края, состоялся учебно-методический сбор с начальниками физической подготовки и спорта частей и соединений военного округа, а также инструкторами подразделений.

Основными целями сбора являлось повышение уровня методической подготовленности специалистов физической подготовки, выработка новых единых подходов к организации физической подготовки в частях и апробации таких военно-прикладных видов спорта и упражнений, как ходьба по узкой опоре, военизированный кросс на 3000 м со стрельбой и метанием гранат.

В ходе сбора были проведены лекции, показные и учебно-тренировочные занятия по организации проведения спортивно-массовых мероприятий.

Также во время мероприятия среди участников были проведены соревнования по мини-футболу, волейболу, стрельбе из пистолета ПМ.

Учебно-методический сбор завершился проведением контрольных занятий, в ходе которых специалисты физической подготовки выполнили комплекс упражнений на быстроту, силу, выносливость, а также зачет по военно-прикладным видам спорта.

Всего в мероприятии приняли участие порядка 300 военнослужащих соединений и воинских частей ВВО.

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