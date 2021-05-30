30.05.2021 (06:50)

Кадеты и юнармейцы из Бурятии посетили исторический комплекс Партизанская деревня и музей Боевой славы объединения ВВО

В военном городке Сосновый Бор в Республике Бурятия состоялась встреча с юнармейцами и кадетами республиканской кадетской школы интернат с командованием и военнослужащими общевойскового объединения Восточного военного округа, по программе Военно-патриотического воспитания молодежи.

Ребятам была представлена экспозиция исторической выставки в музее Боевой славы штаба объединения, где представлены уникальные образцы стрелкового оружия времен Великой Отечественной войны, личные вещи и элементы экипировки солдат и офицеров, принимавших участие в боях на Халхин-Голе и другие экспонаты.

Также кадеты посетили «Партизанскую деревню», где они увидели красный уголок, медицинский пункт, оружие, военнослужащих ВВО в форме времен Великой Отечественной войны, все это позволило ребятам окунуться в атмосферу партизанского движения того времени.

Всего во встрече приняли участие около 50 человек.

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