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30.05.2021 (06:25)

Сотрудники ВАИ ВВО провели технический осмотр военной техники в соединениях и воинских частях, дислоцированных в Республике Бурятия

Сотрудники  военной автомобильной (ВАИ) инспекции Восточного военного округа (ВВО) провели технический осмотр военной техники Улан-Удэнского и Кяхтинского гарнизонов в преддверии начала летнего учебного периода.

Военные автоинспекторы в автопарках соединений и воинских частей провели осмотры исправности и технического состояния рулевого управления, состояние проекторов шин, а также других агрегатов, непосредственно влияющих на безопасность дорожного движения.

Диагностика выполнялась при помощи специальных аппаратных средств и оборудования мобильного пункта проверки технического состояния, что позволяет качественно выявлять неисправности транспортных средств, с целью их устранения. Сотрудниками ВАИ также был проведён инструктаж по требованиям безопасности и особенностям эксплуатации военной техники.

Всего в рамках технического осмотра военные инспекторы провели диагностику нескольких сотен  единиц техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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