30.05.2021 (06:00)

Военные оркестры в рамках военно-музыкального фестиваля «Амурские волны» выступили для военнослужащих по призыву воинских частей Хабаровского гарнизона

В IХ военно-музыкальном фестивале «Амурские волны» принимают участие военные оркестры Восточного военного округа. Мероприятия будут проходить вплоть до 31 мая текущего года.

На площади перед Спасо-Преображенским кафедральным собором в Хабаровске состоялось совместное выступление для военнослужащих проходящих военную службу по призыву. Вечером жителям и гостям города было представлено музыкальное шоу военных оркестров и праздничный салют.

На фестивале звучат классические симфонии и увертюры, фантазии и рапсодии, попурри и сюиты, торжественные марши и песни разных лет. Восточный военный округ традиционно для участия в фестивале представляет лучшие военные оркестры из Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Читы, Уссурийска, Улан-Удэ и Хабаровска.

Всего от Восточного военного округа в фестивале принимает участие более 300 военных музыкантов.

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