Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

30.05.2021 (06:00)

Военные оркестры в рамках военно-музыкального фестиваля «Амурские волны» выступили для военнослужащих по призыву воинских частей Хабаровского гарнизона

В IХ  военно-музыкальном фестивале «Амурские волны» принимают участие военные оркестры Восточного военного округа. Мероприятия будут проходить вплоть до 31 мая текущего года.

На площади перед Спасо-Преображенским кафедральным собором в Хабаровске состоялось совместное выступление  для военнослужащих проходящих военную службу по призыву. Вечером жителям и гостям города было представлено музыкальное шоу военных оркестров и праздничный салют.

На фестивале звучат классические симфонии и увертюры, фантазии и рапсодии, попурри и сюиты, торжественные марши и песни разных лет. Восточный военный округ традиционно для участия в фестивале представляет лучшие военные оркестры из Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Читы, Уссурийска, Улан-Удэ и Хабаровска.

Всего от Восточного военного округа в фестивале принимает участие более 300 военных музыкантов.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
На Камчатке завершена подготовка авиационного полигона к летнему периоду боевой учебы
В городе Фокино участники первого городского отряда Юнармии дали клятву юнармейца
Корветы Тихоокеанского флота в ходе учения провели артиллерийские стрельбы в Филиппинском море
В центре патриотического воспитания молодежи «Авангард» в Бурятии проходят учебно-методические сборы со старшеклассниками

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false