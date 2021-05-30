30.05.2021 (05:00)
На Камчатке завершена подготовка авиационного полигона к летнему периоду боевой учебы
На Камчатке завершилась подготовка авиационного полигона Войск и сил на Северо-востоке России (ОКВС) к летнему периоду боевой учебы.
В ходе работ выполнено сезонное обслуживание свыше 30 единиц радиотехнических средств обеспечения полетов и учебного процесса, проведена настройка аппаратуры. На площади около 50 гектаров восстановлены и обновлены мишенные поля для выполнения стрельб и бомбометания экипажами самолетов и вертолетов, средства объективного контроля и вычислительной техники. Проведены занятия с дежурными сменами авиационного полигона и наземной поисково-спасательной командой, осуществлена сплошная очистка территории от неразорвавшихся взрывоопасных предметов.
В зимнем периоде обучения летчики ОКВС провели около 10 летных тактических учений и выполнили свыше 50 боевых упражнений.