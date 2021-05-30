30.05.2021 (04:00)

В городе Фокино участники первого городского отряда Юнармии дали клятву юнармейца

В Приморском городе Фокино, у мемориала матроса Тихоокеанского флота Героя России Алдара Цыденжапова, состоялась торжественная церемония посвящения в юнармейцы учащихся первого, официально зарегистрированного в региональном штабе Юнармии отряда, который получил название «Юнармеец». Отряд был создан на базе городского Дома детского творчества.

Церемония прошла при участии начальника регионального штаба движения «Юнармия» Михаила Любецкого, председателя фокинской городской Думы Александр Штоббе, представителей общественности, ветеранов Тихоокеанского флота, педагогов-организаторов. На общем построении после вноса Государственного флага Российской Федерации и флага Юнармии ребята принесли юнармейскую присягу и получили из рук почётных гостей личные книжки Юнармейцев.

В завершении торжественной церемонии руководители города, ветераны и юнармейцы возложили цветы к подножию мемориала Героя России матроса Алдара Цыденжапова.

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