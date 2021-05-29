29.05.2021 (23:55)

В филиале Центрального военно-морского музея «Музей Черноморского флота» проведена викторина, посвященная юным героям Севастополя

В преддверии Международного дня защиты детей в севастопольском филиале Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого «Музей Черноморского флота» для воспитанников Нахимовского училища проведены тематическая экскурсия «Дети в истории города Севастополя и Черноморского флота», интерактивная лекция «Юные герои Севастополя» и историческая викторина «Маленькие герои большой войны» о детях – участниках первой обороны Севастополя 1854 – 1855 годов.

Лектор-экскурсовод «Музея Черноморского флота» Константин Лукьянченко рассказал воспитанникам о событиях первой обороны Севастополя и ее участниках – детях города.

Затем кадеты приняли участие в интерактивной лекции «Юные герои Севастополя» с просмотром короткометражного фильма о детях Севастополя – участниках первой обороны города.

После просмотра воспитанники в составе двух команд - «Корниловцы» и «Потомки героев» приняли участие в викторине «Маленькие герои большой войны», ответив на вопросы, посвященные первой обороне Севастополя 1854-1855 годов. В итоге победила команда «Корниловцы».

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