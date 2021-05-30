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30.05.2021 (01:00)

Тульские юнармейцы приняли участие в праздничных мероприятиях посвященных пятилетнему юбилею молодежной организации

В рамках военно-патриотического воспитания молодежи и пропаганды здорового образа жизни на базе парашютно-десантного полка Тульского соединения воздушно-десантных войск прошли мероприятия, посвященные пятилетней годовщине образования Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения (ВВПОД) «Юнармия».

За срок своего существования численность юнармейцев в Тульской области превысило 1500 человек в возрасте от 8 до 18 лет.

Основной задачей «Юнармии» является патриотическое воспитание, идущее бок о бок с физическим, интеллектуальным и социальным развитием.

В ходе мероприятия для воспитанников движения в прямом эфире проведен концерт, а на территории части ждала выставка вооружения и военной техники, средств десантирования и связи.

В Тульском гвардейском соединении Воздушно-десантных войск с воспитанниками движения «Юнармия», школьниками и детьми из подшефных школ постоянно проводятся мероприятия по военно-патриотическому воспитанию.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Юнармия
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