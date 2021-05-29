29.05.2021 (21:00)

В Ульяновске с военнослужащими ВДВ прошло комплексное занятие по безопасности военной службы

Перед началом нового учебного периода обучения в Ульяновском гвардейском десантно-штурмовом соединении Воздушно-десантных войск в период с 27 по 28 мая с.г. проведено комплексное практическое занятие по обеспечению безопасности военной службы при повседневной деятельности с личным составом соединения.

Основная цель данного вида занятия – обучение личного состава безопасным приемам и способам выполнения поставленных задач, действиям при оказании первой доврачебной помощи пострадавшим, а также предотвращение других происшествий, характерных для летнего периода обучения в соединении.

Комплексное практическое занятие с военнослужащими прошло под руководством командира гвардии полковника Владимира Селиверстова.

На территории части для проведения подобного комплекса мероприятий были организованны специальные учебные места и учебные точки, на каждом из которых, военнослужащие проходили теоретическую и практическую тренировку не менее получаса.

Основными учебными местами и учебными точками явились такие как, безопасность на занятиях по боевой подготовке, при работе с вооружением и военной техникой, при несении караульной и внутренней служб, при ремонтных работах, оказание первой медицинской помощи, требования электро-пожаробезопасности, перевозке личного состава и техники. Учитывая особенности специальной подготовки в Воздушно-десантных войсках, к перечисленным учебным местам добавляется занятие на тренажерах воздушно-десантного комплекса.

Особое внимание было уделено показу последствий нарушения требований безопасности при работе на объектах повышенной опасности, технике и обращении с оружием. Военные врачи напомнили правила профилактики инфекционных и простудных заболеваний.

На учебных точках с использованием манекенов и макетов предусмотрена демонстрация последствий несоблюдения требований безопасности военнослужащими.

С целью полного охвата личного состава, занятие было организовано в течение двух дней, один из которых был резервным. В этот день были проведены занятия с военнослужащими, находившимися в основной день в нарядах, караулах, отсутствовали по уважительным причинам и не смогли присутствовать на занятии в основной день.

Мероприятие было направлено на совершенствование деятельности командиров всех степеней по сохранению здоровья и жизни военнослужащих.



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