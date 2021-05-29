29.05.2021 (20:15)

Команда военных водителей ЦВО представит Вооруженные силы Российской Федерации на международных соревнованиях в 2021 году

На полигоне «Нахабино» 147 автомобильной базы Минобороны Российской Федерации состоялись финальные заезды в рамках Всеармейского конкурса «Мастера автобронетанковой техники».

В общекомандном зачёте победу одержала команда Центрального военного округа. Военные водители общевойскового объединения представят Вооруженные силы Российской Федерации на международных соревнованиях в рамках «Армейских международных игр – 2021», которые пройдут в августе Воронежской области на базе Острогожского учебного центра.

В рамках соревнований состоялись заезды по автомобильному кроссу на автомобилях КАМАЗ 4X4, 6X6, финальные заезды по автокроссу на автомобилях УАЗ, как среди военнослужащих-мужчин, так и среди военнослужащих-женщин, а также финальный заезд командной гонки.

Всего в заездах участвовали свыше 300 военных автомобилистов и специалистов автобронетанковой службы. Они представляли четыре военных округа и три военных флота, а также Воздушно-десантные войска, Ракетные войска стратегического назначения, Воздушно-космические силы, Росгвардию, центр контраварийной подготовки ВС РФ, Острогожский учебный центр подготовки младших специалистов автобронетанковой службы и автомобильной базы Минобороны России.

Сегодня в России отмечают профессиональный праздник – День военного автомобилиста. Это праздник армейских водителей и всех тех, кто связан с организацией применения и обслуживанием автомобильной техники Вооружённых Сил.

В ходе праздничных мероприятий, жители и гости столицы посетили военно-спортивный праздник и концерт в Нахабино, с участием заслуженных артистов России Центрального дома Российской Армии, творческих коллективов Западного административного округа г. Москвы, посвящённый празднованию Дня военного автомобилиста.

Познакомились с выставкой экспонатов историко - мемориального зала военной автомобильной техники147 автомобильной базы, а также с современными образцами вооружения и военной техники.

На экспозиции верхней площадки была развернута выставка ретро-автомобилей и перспективных образцов вооружения и военной техники, наиболее яркими из которых являются парадные автомобили, на которых на протяжении многих лет и по настоящее время осуществлялась перевозка министра обороны и командующего парадом, уникальный автомобиль Зил-111 В, памятник науки и техники 1-категории, на котором 14 апреля 1961 года осуществлялась перевозка первого космонавта планеты Юрия Алексеевича Гагарина, кортежи Министра обороны СССР, Президента РФ, Современная техника была представлена бронеавтомобилями Тайфун, Тигр, Рысь, боевой багги Сармат.

На экспозиции нижней площадки впервые на пьедесталах были представлены бронеавтомобили экспериментального семейства «Медведь»,

предшественники принятого на вооружение бронеавтомобиля семейства «Тайфун». Также все желающие могли увидеть бронеавтомобиль «Водник», предшественник бронеавтомобиля « Тигр». Военнослужащие 45-й отдельной гвардейской орденов Кутузова и Александра Невского бригады специального назначения организовали показ современного вооружения и экипировки российского военнослужащего.

Все желающие смогли отведать армейской каши из полевой кухни.

Истоки праздника уходят в конец XIX – начало XX века.

29 мая 1910 года в Санкт-Петербурге была создана первая учебная военная автомобильная рота. Именно эта дата и считается днём образования автомобильных войск.

Автомобильные войска – это специальные войска, предназначенные для выполнения воинских автомобильных перевозок личного состава, подвоза боеприпасов, горючего, продовольствия и других материальных средств, для ведения военных действий, а также для эвакуации раненых, больных, вооружения и военной техники.

Успешное ведение современных операций (боевых действий) в значительной степени зависит от своевременной и полной доставки материальных средств войскам. В решении этой задачи автомобильному транспорту отводится решающая роль. Обладая высокой живучестью и манёвренностью, различного типа автомобили – это основной вид транспорта в войсковом и оперативном тылу. Кроме того, они играют роль связующего звена между железнодорожным, воздушным, морским (речным) и трубопроводным транспортом, чем обеспечивается непрерывность подвоза материальных средств.

Автомобильные войска, как в военное, так и в мирное время постоянно выполняют боевую задачу. Ежедневно в Вооружённых Силах выходит в рейс свыше двух тысяч автомобилей, ежегодно воинским автомобильным транспортом перевозится свыше 3,5 млн. тонн воинских грузов.

Военные события последних лет, повседневная жизнедеятельность личного состава воинских частей и подразделений автомобильных войск подтверждают, что военные автомобилисты с честью выполняют свой воинский долг по обеспечению безопасности России, приумножают лучшие боевые и трудовые традиции российских воинов.

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