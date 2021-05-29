29.05.2021 (20:00)

Воспитанники Нахимовского военно-морского училища в Санкт-Петербурге посетили филиал Центрального военно-морского музея «Подводная лодка Д-2 «Народоволец»

Нахимовцы 8 классов под руководством педагога-организатора и воспитателей курса, в полном составе посетили филиал Центрального военно-морского музея «Подводная лодка Д-2 «Народоволец».

90 лет назад (11 октября 1931 года) подводная лодка вошла в состав Балтийского флота. Во время проведения экскурсий нахимовцы познакомились с боевой историей лодки, узнали кто командовал подводной лодкой в разные годы и какие подвиги были совершены ее экипажем в годы Великой Отечественной войны. Воспитанникам рассказали о использовании «Народовольца» в послевоенные годы в качестве учебно-тренировочной станции по борьбе за живучесть.

С июля 1987 года на Балтийском заводе начались ремонтно-восстановительные и подготовительные работы для использования подводной лодки Д-2 «Народоволец» в качестве музейного комплекса. 23 августа 1994 года согласно приказу № 210 Главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Феликса Николаевича Громова филиал Центрального военно-морского музея «Подводная лодка Д-2 «Народоволец» начал свою работу.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице