29.05.2021 (18:00)

Прием личных дел для поступления в суворовские, нахимовские и кадетские училища продлен до 10 июня 2021 года

Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу принято решение о продлении приема личных дел кандидатов на поступление в довузовские образовательные организации Минобороны России до 10 июня 2021 года.

Такое решение принято с учетом многочисленных обращений в Главное управление кадров Министерства обороны России, а также в суворовские, нахимовские и кадетские училища с просьбой предоставить возможность увеличить срок подачи документов, что связано, в том числе с подготовкой необходимых медицинских документов.

В этом году помимо увеличения срока подачи документов изменена работа приемных комиссий. Вступительные испытания будут проводиться в очном формате на территории училищ. Кроме того, дополнительные выездные приемные комиссии Пансионов воспитанниц будут направлены во Владивосток, Екатеринбург, Калиниград, Краснодар, Новосибирск и Самару.

Ранее в соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации было установлено, что личные дела кандидатов принимаются до 1 июня.

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