29.05.2021 (17:00)

В городе Лермонтово Ставропольского края состоялась полномасштабная историческая реконструкция битвы за Кавказ

В городе-курорте Лермонтово Ставропольского края Региональное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Ставропольского края и администрация города Лермонтова при поддержке Фонда президентских грантов и Правительства Ставропольского края провели фестиваль исторической реконструкции «Битва за Кавказ».

В мероприятии приняли участие 150 представителей историко-реконструкторского движения из Воронежа, Ростова-на-Дону, Краснодара, Адыгеи и Ставрополья, а также более шести тыс. зрителей. Гости фестиваля смогли принять участие в работе интерактивных площадок, посвященных событиям Великой Отечественной войны.

Программой фестиваля также были предусмотрены показательные выступления военнослужащих военного гарнизона Южного военного округа, работа аутентичного полевого госпиталя и выставка музейной техники и вооружения времен Великой Отечественной войны.

В практической части реконструкции были задействованы 2 советских танка Т-70, танк Т-60, автомобиль ГАЗ-67, броневики БА-67 и БА-64, мотоцикл К-750, немецкий легкий танк Panzerkampfwagen II (Pz II), автомобиль Stoewer, легкий бронеавтомобиль Leichter Panzerspähwagen (Sd.Kfz.222) и бронетранспортер Hanomag (Sd.Kfz.251).

Битва за Кавказ стала одной из самых продолжительных в Великой Отечественной войне. Она длилась 442 дня (с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года). За это время советские войска в сложных условиях степной, горной и горно-лесистой местности провели целый комплекс оборонительных и наступательных операций.

Осенью 1942 года немецкие войска заняли большую часть Кубани и Северного Кавказа, однако после поражения под Сталинградом в феврале 1943 года были вынуждены отступить из-за угрозы окружения. Советские альпинисты из состава 46-й армии сняли с вершин Эльбруса немецкие флаги и установили знамёна СССР.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице