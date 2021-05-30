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30.05.2021 (01:10)

В Саратовской области на полигоне Шиханы прошла торжественная церемония награждения участников Всеармейского конкурса среди тяжелых огнеметных подразделений войск РХБ защиты «Белое солнце»

В мобильном соединении войск РХБ защиты состоялась церемония закрытия конкурса «Белое солнце» среди огнеметных подразделений войск РХБ защиты.

В торжественном мероприятии приняли участие военнослужащие мобильного соединения, участники состязаний, почетные гости и творческие коллективы Шиханского гарнизона.

Конкурс проводился в рамках Армейских игр-2021 и состоял из 3 этапов, в ходе которых военнослужащие выполнили задачи по подготовке к огневому поражению противника, преодолев огненно-штурмовую полосу в сложный климатических условиях максимально приближенных к боевым, и поразили условного противника применением тяжелых огнеметных систем.

Победителем Всеармейского конкурса «Белое солнце» стала команда мобильного соединения войск РХБ защиты; 2 место заняла команда Восточного военного округа; 3 место – команда Центрального военного округа.

Лучшим экипажем боевой машины тяжелой огнеметной системы признан экипаж сержанта Панфилова-Заря С.А., а лучшим отделением огневой поддержки отделение сержанта Куроедова В.В. Отделение в полном составе преодолело огненно-штурмовую полосу за рекордное для данного конкурса время.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ , Войска РХБ защиты
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