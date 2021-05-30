30.05.2021 (09:00)

В филиале Нахимовского ВМУ в Севастополе пройдёт историко-краеведческий военно-спортивный фестиваль «Кубок Адмиралов»

В филиале Нахимовского военно-морского училища (НВМУ) в Севастополе с 31 мая по 8 июня пройдёт историко-краеведческий военно-спортивный фестиваль «Кубок Адмиралов», посвященный Дню Черноморского флота и 215-й годовщине со дня рождения героя Крымской войны вице-адмирала Владимира Алексеевича Корнилова.

Организаторами фестиваля стали: Военно-патриотический парк культуры и отдыха «Патриот» Южного военного округа и филиал Нахимовского военно-морского училища (Севастопольского президентского кадетского училища).

Участниками фестиваля станут нахимовцы первого курса, которым предстоит принять участие в четырёх турнирах: историко-художественном - «Корниловская эскадра», интеллектуальном - «Адмиральские истории», военно-морском - «Самый полный вперед» и спортивном - «Вместе к Победе».

Наиболее динамичным ожидается военно-морской турнир, в ходе которого, командам предстоит быстро и точно воспроизвести пять из десяти продемонстрированных морских узлов, на скорость пройти заданный отрезок пути на шлюпке, поразить цели из пневматического оружия, пройти строем с исполнением песни.

Открытие фестиваля и конкурсы пройдут на территории НВМУ, а награждение победителей состоится на территории севастопольского кластера «Центральный» Парка Патриот в Севастополе.

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