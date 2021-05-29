29.05.2021 (15:30)

МПК Северного флота «Нарьян-Мар» выполнил артиллерийские стрельбы в Баренцевом море

Экипаж малого противолодочного корабля (МПК) «Нарьян-Мар» Беломорской военно-морской базы Северного флота в рамках плановой боевой учебы провел учение по поражению корабельными артиллерийскими комплексами морских целей в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море.

В районе острова Кильдин в Баренцевом море малый противолодочный корабль успешно поразил огнем артиллерийских установок АК-630 макеты морской плавающей мины.

За время выхода в море моряки-противолодочники провели ряд тренировок по борьбе за живучесть корабля в море, маневрированию в районах интенсивного судоходства, а также по организации противодиверсионной обороны корабля на незащищенном рейде.

В связи с тем, что Белое море зимой покрывается льдом, отдельные практические элементы боевой подготовки экипажи кораблей охраны водного района Беломорской военно-морской базы Северного флота в море отрабатывают в конце зимнего периода обучения.

Малые противолодочные корабли проекта 1124 «Альбатрос» имеют на вооружении артиллерийские комплексы АК-176М и АК-630М, реактивные бомбовые установки РБУ-6000 и 533-мм торпедные аппараты, а также современные гидроакустические комплексы. Предназначены для охраны водного района пунктов базирования сил флота, поиска и уничтожения подводных лодок в ближней морской и прибрежной зоне.

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