30.05.2021 (02:00)

Военнослужащие дальней авиации провели занятия с юнармейцами

В Энгельсском соединении дальней авиации в рамках проведения военно-патриотического воспитания молодёжи военнослужащие организовали занятия с юнармейцами.

Мероприятие состоялось на территории штаба авиационной базы, в нем приняли более 50 участников патриотического движения.

В рамках занятий военнослужащие и гражданский персонал рассказали школьникам об истории создания и развития, структуре и предназначении дальней авиации, об их роли в истории авиации, а также о нынешних задачах, которые выполняет соединение в настоящее время.

В свою очередь каждый из школьников мог задать интересующей его вопрос.

В заключении занятий для школьников была организована экскурсия на военный аэродром, где они смогли ознакомиться с современной авиационной техникой, стоящей на вооружении соединения.

Командование соединения дальней авиации на регулярной основе организовывает для юнармейцев культурно-досуговые мероприятия с целью военно-патриотического воспитания молодого поколения.

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