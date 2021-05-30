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30.05.2021 (00:30)

Смотр-конкурс художественной самодеятельности гарнизонов дальней авиации состоялся в Амурской области

В гарнизонном доме офицеров дальневосточного авиационного соединения состоялся смотр-конкурс художественной самодеятельности среди творческих коллективов гарнизонов дальней авиации.

Целью конкурса является культурно-нравственное воспитание личного состава, а также воспитание патриотических чувств у военнослужащих и членов их семей.

В ходе концертной программы военнослужащими были исполнены вокальные, танцевальные, стихотворные произведения.

Данное мероприятие прошло в два этапа, финал которого прошел в период подведения итогов дальней авиации за зимний период обучения 2021 года.

По итогам конкурсной программы членами жюри под председательством командующего дальней авиации генерал-лейтенантом Сергеем Кобылашем, были определены победители, которых награждили дипломами и памятными призами.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ВВС , Воздушно-космические силы (ВКС)
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