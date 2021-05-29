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29.05.2021 (15:15)

В Коломне завершен Всеармейский этап конкурса на лучший расчет с БпЛА «Соколиная охота»

На полигоне «Ларцевы Поляны» (г.Коломна Московской области) завершились соревнования расчетов с комплексами беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) «Соколиная охота».

Всего во всеармейском этапе конкурса «Соколиная охота» принимали участие более 70 военнослужащих-специалистов беспилотной авиации, представлявших команды военных округов, Северного флота, Воздушно-десантных войск, Ракетных войск стратегического назначения, Дальневосточного ВОКУ, Росгвардии и ФСБ России.

В ходе конкурса специалисты беспилотной авиации демонстрировали свои навыки в подготовке комплексов с БпЛА, выполнении заданий по ведению воздушной разведки для поиска целей в указанных районах и корректировке огня артиллерии.

Беспристрастное и объективное судейство в ходе проведения конкурсных испытаний обеспечивали специалисты 924-го Государственного центра беспилотной авиации Министерства обороны Российской Федерации.

После завершения соревнований начальник управления беспилотной авиации Воздушно-космических сил генерал-майор Александр Новиков поблагодарил участников соревнований и подвел итоги всеармейского этапа конкурса.

Победителем всеармейского этапа конкурса расчетов с комплексами БпЛА стала команда Воздушно-десантных войск, серебро завоевала команда Западного военного округа и тройку лидеров замкнула команда Восточного военного округа.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ , Соколиная охота
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