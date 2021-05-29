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29.05.2021 (14:45)

В Саратовской области на полигоне Шиханы определились победители Всеармейского конкурса среди аэрозольных подразделений войск РХБ защиты «Специалист ТДА»

В мобильном соединении войск радиационной, химической и биологической защиты завершился Всеармейский конкурс среди аэрозольный подразделений «Специалист ТДА». Конкурс проводился в рамках Армейских игр-2021.

Всего в конкурсе приняло участие более 55 военнослужащих представляющих 4 военных округа и мобильное соединение войск РХБ защиты. В ходе проведения соревнований было задействовано более 15 единиц техники.

Соревнования проходили в 3 этапа, в ходе которых военнослужащие показали высокие знания, навыки и умения по своей специальности. На «отлично» выполнили нормативы по специальной, тактико-специальной подготовке и РХБ защите. На заключительном 3 этапе конкурса расчеты термодымовой аппаратуры ТДА-3 выполнили учебно-боевую задачу по прикрытию подразделений и объектов от средств разведки противника.

По результатам Всеармейского конкурса «Специалист ТДА» призовые места распределились следующим образом: 1 место заняла команда мобильного соединения войск РХБ защиты; 2 место – команда Восточного военного округа; 3 место – команда Центрального военного округа. Лучшим расчетом аэрозольного противодействия войск РХБ защиты признан расчет 1 мобильной бригады РХБ защиты, командир машины сержант Фролов А.С.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска , АрМИ , Войска РХБ защиты
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