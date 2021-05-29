29.05.2021 (14:30)
Муромские понтонеры, совершающие речной переход до Волгограда, посетили Казань
Сегодня в Казанском речном порту состоялась торжественная встреча понтонных подразделений Западного военного округа и центрального подчинения, совершающих уникальный речной переход до Волгограда.
Муромских понтонеров встретил военный оркестр Казанского высшего танкового командного училища, кадеты, представители юнармейского движения, военно-патриотических клубов Республики и горожане.
Военный комиссар Республики Татарстан генерал-майор Сергей Погодин передал понтонерам плакетку с гербом Казани, которая 22 июня будет доставлена на Мамаев Курган в г. Волгограде.
Военные инженеры организовали для жителей и гостей города Казани экскурсию по понтонам, продемонстрировали развернутые на них экспозиции. Офицеры инженерных войск рассказали о предназначении современных образцов инженерного вооружения и задачах, выполняемыми понтонными подразделениями инженерных войск.
Подобный речной переход проводится впервые в истории Вооружённых Сил Российской Федерации и приурочен к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В нем принимают участие понтонные подразделения соединений непосредственного подчинения, Западного, Южного и Центрального военных округов.
В переходе задействовано свыше 150 военнослужащих, более 100 единиц военной и специальной техники, в том числе речные и береговые звенья из состава современных понтонных парков, а также новейшие буксирно-моторные катера.
В ходе месячного перехода каждое понтонное подразделение проводит тактико-специальные учения, на которых отработают более 30 специальных задач по предназначению.
В составе речных экспедиций в каждом понтонном подразделении включены два парома: демонстрационный и жилой. На демонстрационном пароме представлены экспозиции средств инженерного вооружения, жилой паром оборудован для проживания личного состава и перевозки материальных средств.
К 22 июня все подразделения прибудут в назначенный район Волгоградского водохранилища, после чего пройдут парадным строем по реке Волга вдоль историко-мемориального комплекса «Мамаев курган» и примут участие в мероприятиях посвященных Дню Памяти и Скорби.