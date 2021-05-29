29.05.2021 (14:15)

Творческая группа ЦОК ВКС представила концертную программу «Служу России!» для офицеров ВКС

В концертном зале Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил (ЦОК ВКС) для офицеров участников сборов ВКС была представлена концертная программа «Служу России!».

В концертной программе приняли участие: юнармейцы ВКС клубного формирования «Взлет» ЦОК ВКС, хореографический ансамбль «ВЕСЕЛУХА» (руководитель Елена Андреева), Мастерская голоса «Путеводная звезда» (руководитель Изабелла Шиханова),

лауреаты международных и всероссийских конкурсов Дарья Пантюшова и Захар Антейкер, ведущий солист театра «VERDI HALL» Михаил Копалкин, автор-исполнитель Роман Разум, чемпион мира по баяну Сергей Котков, певец Сергей Лашманов.

Ведущей концертной программы выступила артистка творческой группы ЦОК ВКС Анастасия Ивонина, а режиссером – Динарит Демченко.

Перед началом торжественного мероприятия для офицеров участников сборов ВКС в холле клуба силами группы кино-, фото- и видеообеспечения ЦОК ВКС была организована выставка работ победителей фотоконкурса «Я служу в ВКС!» 2020 года. Гости мероприятия с большим интересом отнеслись к представленным фотоработам, отражающим ход выполнения боевых задач военнослужащими ВКС, их быт и досуг.

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