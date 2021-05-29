29.05.2021 (14:00)

В соединении дальней авиации прошли учения по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

На базе авиационного полка дальней авиации, дислоцированного в Амурской области, прошли учения по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

По замыслу учения водитель автомобиля, осуществляя перевозку личного состава, не справившись с управлением, столкнулся с изделием, в результате чего условно произошла утечка радиоактивного ракетного топлива.

Поднятая по условному сигналу инженерно-техническая команда осуществила эвакуацию пострадавших из зоны заражения радиоактивными и токсичными веществами. Военнослужащие отработали нормативы по оказанию первой медицинской помощи.

Прибывший на место аварии пожарный расчет ликвидировал очаг пожара, а специалистами радиационной, химической и биологической защиты выполнен комплекс мероприятий по прогнозированию и предотвращению заражения личного состава и близлежащих населённых пунктов.

Вооружение, специальную технику и прилегающую территорию специалисты РХБ защиты подвергли специальной обработке.

Данные учения направлены на повышение практических навыков личного состава при действиях в экстренных ситуациях.

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