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29.05.2021 (13:45)

В Твери состоялся военный совет ВТА

На базе Тверского соединения ВТА прошел военный совет руководящего состава объединения под руководством командующего военно-транспортной авиацией генерал-лейтенанта Владимира Бенедиктова.

В ходе мероприятия были подведены итоги боевой подготовки ВТА за зимний период обучения и поставлены задачи на летний период.

Генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов отметил, что несмотря на высокие показатели необходимо уделить особое внимание на предстоящие задачи, в которых одной из основных является ССУ «Запад-2021».

Всего в заседании Военного совета приняли участие более 100 офицеров командования ВТА, подчиненных соединений и воинских частей.

Также в ходе мероприятия состоялось награждение отличившихся военнослужащих государственными и ведомственными наградами.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ВВС , Воздушно-космические силы (ВКС)
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