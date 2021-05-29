29.05.2021 (13:45)

В Твери состоялся военный совет ВТА

На базе Тверского соединения ВТА прошел военный совет руководящего состава объединения под руководством командующего военно-транспортной авиацией генерал-лейтенанта Владимира Бенедиктова.

В ходе мероприятия были подведены итоги боевой подготовки ВТА за зимний период обучения и поставлены задачи на летний период.

Генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов отметил, что несмотря на высокие показатели необходимо уделить особое внимание на предстоящие задачи, в которых одной из основных является ССУ «Запад-2021».

Всего в заседании Военного совета приняли участие более 100 офицеров командования ВТА, подчиненных соединений и воинских частей.

Также в ходе мероприятия состоялось награждение отличившихся военнослужащих государственными и ведомственными наградами.

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