Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

29.05.2021 (13:30)

Свыше 130 выпускников Военной академии РВСН проходят государственную итоговую аттестацию

В Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого (Московская обл., г. Балашиха) проходит государственная аттестация будущих офицеров РВСН по 16 специальностям высшей военной оперативно-тактической и полной военной специальной подготовки.

Это специалисты в области управления воинскими частями и соединениями РВСН, автоматизации управления  и применения военно-технических систем, ракетно-космического вооружения, эксплуатации средств электроснабжения, навигационно-баллистического обеспечения, специального вооружения и ряда других специальностей.

В ходе проведения итоговой аттестации слушатели и курсанты сдают выпускные государственные экзамены по базовым воинским специальностям, физической подготовке, а также защищают дипломную квалификационную работу. Также в текущем году академия  осуществляет проведение государственной итоговой аттестации 28 выпускников адъюнктуры.

Итоговая государственная аттестация завершится торжественной церемонией выпуска офицеров, который состоится 19 июня 2021 года. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Ракетчики ЮВО на Кубани подготовили ОТРК «Искандер» к летнему режиму эксплуатации и заступили на боевое дежурство
В Псковской области ракетчики Западного военного округа провели тренировку локализации очагов пожара
Ракетные комплексы «Искандер-М» доставлены обратно в Оренбургскую область после военного парада в ознаменование 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Самаре
Ракетчики ЮВО на Северном Кавказе подготовили ОТРК «Искандер» к летнему режиму эксплуатации и заступили на боевое дежурство

Метки:
Ракетные войска
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false