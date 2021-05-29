29.05.2021 (13:30)

Свыше 130 выпускников Военной академии РВСН проходят государственную итоговую аттестацию

В Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого (Московская обл., г. Балашиха) проходит государственная аттестация будущих офицеров РВСН по 16 специальностям высшей военной оперативно-тактической и полной военной специальной подготовки.

Это специалисты в области управления воинскими частями и соединениями РВСН, автоматизации управления и применения военно-технических систем, ракетно-космического вооружения, эксплуатации средств электроснабжения, навигационно-баллистического обеспечения, специального вооружения и ряда других специальностей.

В ходе проведения итоговой аттестации слушатели и курсанты сдают выпускные государственные экзамены по базовым воинским специальностям, физической подготовке, а также защищают дипломную квалификационную работу. Также в текущем году академия осуществляет проведение государственной итоговой аттестации 28 выпускников адъюнктуры.

Итоговая государственная аттестация завершится торжественной церемонией выпуска офицеров, который состоится 19 июня 2021 года.

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