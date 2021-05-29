29.05.2021 (13:15)

«Оборонэнерго» улучшило показатели надежности энергоснабжения в период прохождения осенне-зимнего периода 2020-2021

«Оборонэнерго», благодаря эффективной реализации ремонтной программы 2020 года, успешно прошло период максимальных нагрузок. Количество технологических нарушений в сетях компании снижено на 6,4% по сравнению с аналогичными показателями 2019-2020 годов.

АО «Оборонэнерго» приняло все необходимые меры по обеспечению надежной работы энергообъектов в условиях пандемии и сохранению здоровья сотрудников.

В период подготовки к ОЗП 2020-2021 гг. «Оборонэнерго» отремонтировало свыше 170 км воздушных и кабельных линий электропередачи, провело расчистку 282,7 га трасс ВЛ, отремонтировало 918 подстанций.

Сложные погодные условия минувшей зимой наблюдались на территории Приморья и Забайкалья. Так, ледяной циклон в ноябре 2020 года создал экстремальные механические нагрузки на объекты электросетевого хозяйства в Приморском крае. Толщина обледенения проводов достигала 12 миллиметров.

АО «Оборонэнерго» обеспечивает надежную работу свыше 12500 подстанций и 47000 км кабельных и воздушных линий на территории 80 регионов страны. Выполнение «Оборонэнерго» ремонтной программы позволяет поддерживать работу объектов электросетевого хозяйства в штатном режиме, в том числе в период зимнего максимума нагрузок.



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