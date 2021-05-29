29.05.2021 (12:40)

В Североморске прошла тренировка по обеспечению комплексной безопасности штаба Северного флота

В городе Североморске Мурманской области состоялась тренировка по обеспечению комплексной безопасности штаба Северного флота. Она включала в себя отражение атаки условных диверсантов и беспилотных летательных аппаратов-камикадзе, а также ликвидацию последствий условного пожара, возникшего после условного взрыва боеприпаса.

Тренировка прошла в дневное время с использованием холостых боеприпасов, средств имитации и дымовых шашек. В тренировке приняли участие военнослужащие подразделений охраны штаба флота, военной полиции, гарнизонной пожарной команды и сотрудники пожарной службы МЧС России, а также расчёты ЗРПК «Панцирь-С1».

В ходе тренировки была отработана тактика ведения обороны штаба, проведено экстренное оповещение военных и гражданских сотрудников, проверена готовность лиц дежурно-вахтенной службы к действиям при возникновении чрезвычайной ситуации. Военные медики отработали эвакуацию условно раненых и оказание первой медпомощи.

Перед тренировкой бойцов роты охраны разделили на две группы – нападающих и обороняющихся. Задачей первых было проникнуть на охраняемую территорию и захватить командование флота. Обороняющиеся должны были отразить атаку террористов и обезвредить их. Дежурная смена контрольно-пропускных пунктов – незамедлительно оповестить о нападении, перекрыть проход на охраняемый объект и вести оборону.

Условные террористы попытались прорваться на автомобиле с пулемётом через ворота контрольно-пропускного пункта. Бойцы дежурного подразделения охраны вовремя среагировали на сигнал тревоги и заняли оборонительные позиции. На подмогу обороняющимся подъехал бронетранспортёр, который условно уничтожил автомобиль нападавших.

Боевой расчёт ЗРПК «Панцирь-С1» обнаружил и условно уничтожил несколько беспилотных летательных аппаратов-камикадзе, которые пытались нанести удар по зданиям штаба флота. Одному из них, по легенде тренировки, удалось прорвать оборону и подорвать здание на территории штаба. Возник пожар, в ликвидации которого были задействованы силы пожарной команды штаба, гарнизона, а также североморские пожарные МЧС России, которые отработали взаимодействие с военными.

Тренировка по обеспечению комплексной безопасности штаба флота заняла более часа. В общей сложности в ней приняло участие более 100 военнослужащих и лиц гражданского персонала Северного флота.

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