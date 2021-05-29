29.05.2021 (12:20)

В Севастополе приняли в состав Черноморского флота новый морской танкер «Вице-адмирал Паромов»

Сегодня, в главной базе Черноморского флота (ЧФ) - Севастополе, в состав отряда судов обеспечения вспомогательного флота принят малый морской танкер (МТ) «Вице-адмирал Паромов».

Перед началом подъёма Андреевского флага был проведён чин его освящения, в котором приняли участие: командование флота, экипаж буксира, представители завода-изготовителя, ветераны ЧФ и представители местных органов власти.

После включения в состав флота экипаж судна начнёт отработку специальных курсовых задач, после сдачи которых приступит к выполнению плановых задач боевой подготовки.

Малый морской танкер «Вице-адмирал Паромов», построен на нижегородском предприятии «Волга» по проекту АО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро», является головным судном данного проекта и представляет собой многоцелевое судно, предназначенное для транспортировки жидких, сухих и разрядных грузов, с возможностью приема вертолётной техники класса Ка-27 и беспилотных летательных аппаратов. Танкер способен эффективно выполнять снабжение надводных кораблей и судов флота, передавать им различные грузы, принимать льяльные воды и твердые отходы. Возможно применение судна в качестве патрульного или спасательного. Конструкция корпуса предусматривает возможность работы в арктической зоне.

МТ «Вице-адмирал Паромов» имеет полное водоизмещение 3500 т, длину 78,8 м, ширину 15,4 м, и осадку 5 м. при полной загрузке.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице