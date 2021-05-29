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29.05.2021 (12:00)

На полигоне Хмелевка Балтийского флота завершилось специальное учение по медицинскому обеспечению

В рамках проходящего на базе Балтийского флота сбора специалистов медицинской службы Вооруженных Сил России на полигоне Хмелевка проведено занятие по медицинскому обеспечению войск в полевых условиях. На одном из учебных мест проводились заборы проб на наличие у военнослужащих особо опасной инфекции затем была организована доставка биоматериалов на диагностику.

Кроме того, участникам сбора была показана организация работы пунктов управления медицинским обеспечением объединений, соединений и частей. А также продемонстрирована работа аптеки медицинского подразделения в полевых условиях.

В мероприятиях сбора принимают участие начальники медицинской службы видов, родов войск, военных округов и объединений Вооруженных Сил.

В ходе сбора более 80 ведущих представителей военной медицины обсудили вопросы функционирования системы медицинского снабжения ВС РФ в условиях современных вызовов и угроз, функционирования медицинских организаций в ходе приведения в различные степени боевой готовности.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Балтийский флот
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