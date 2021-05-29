29.05.2021 (11:50)

21 Научно-исследовательский испытательный институт Минобороны провел конференцию по формированию облика перспективных образцов военной автомобильной техники на 2021-2030 годы

28 мая в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» (г. Кубинка Московской обл.) 21 Научно-исследовательский испытательный институт военной автомобильной техники Министерства обороны Российской Федерации провел конференцию, посвященную основным направлениям развития военного автомобиля нового десятилетия.

В её работе принял участие ВрИО начальника Главного автобронетанкового управления Министерства обороны Российской Федерации генерал – майор Александр Шестаков. В своем докладе он особо отметил тот факт, что военная автомобильная техника является одним из важнейших компонентов вооружения, военной и специальной техники, обеспечивающих ведение современных боевых действий всех Видов и родов войск. В основе военно-технической политики развития военного автомобилестроения лежит стройная система общих технических требований и ограничений типажа вооружения.

«В этом году завершена реализация концепции и типажа военной автомобильной техники 2011-2020 гг. Задачи, поставленные перед военными автомобилистами десять лет назад выполнены полностью: принято на снабжение более 100 новых образцов во всех классах машин. Появились новые защищенные автомобили, расширено семейство машин для использования в Арктике, модернизированы автомобили многоцелевого назначения. Сформирован перечень автомобильной техники на следующее программное десятилетие», - подытожил Александр Шестаков.

С докладами выступили представители Минобороны, а также предприятий автомобильной промышленности, Минпромторга РФ и профильных ВУЗов.

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