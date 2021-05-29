29.05.2021 (11:40)

На полигоне Ейский ЮВО подвели итоги Всеармейского конкурса «Чистое небо»

На базе Учебного центра войсковой противовоздушной обороны (ПВО) Сухопутных войск состоялось торжественное закрытие Всеармейского конкурса по полевой выучке среди подразделений противовоздушной обороны войсковой ПВО имени генерал-полковника Б. И. Духова.

По итогам конкурса стрелки-зенитчики Военной академии войсковой ПВО Вооруженных Сил РФ имени Маршала Советского Союза А. М. Василевского стали победителями в общекомандном зачете.

Второе место завоевала команда Центрального военного округа, третье место у зенитчиков Западного военного округа.

«Армейский спорт и высокие профессиональные достижения – гарант мира и спокойствия в нашей стране. Желаю вам доброго здоровья, оптимизма, мужества и новых побед на благо войсковой противовоздушной обороны», – сказал начальник войсковой ПВО Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов.

На полигоне Ейский в Краснодарском крае в течение недели соревновались военнослужащие отделений переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла».

В ходе соревнований зенитчики выполнили боевые стрельбы из 7,62-мм пулемета ПКТ и ПЗРК «Игла» на бронетранспортерах БТР-80 и БТР-82А с места и в движении по мишеням, имитирующим ударный вертолет, беспилотный летательный аппарат, а также скоростные воздушные цели, летящие как навстречу, так и вдогон.

Также военнослужащие соревновались в вождении бронетранспортеров по пересеченной местности морского побережья с преодолением различных препятствий: брод, косогор, участок минно-взрывного заграждения и других в условиях применения условным противником химического оружия.

Протяжённость маршрута на специально подготовленной трассе для водителей боевых машин составила 14,2 км.

За время проведения соревнований военнослужащие израсходовали более 5 тыс. боеприпасов, в том числе около 100 зенитных управляемых ракет и свыше 30 скоростных имитаторов воздушных целей.

Всего в соревнованиях приняли участие более 100 военнослужащих в составе 7 команд от военных округов, Воздушно-десантных войск, береговых войск Северного флота, а также от Военной академии войсковой ПВО Вооруженных Сил РФ имени Маршала Советского Союза А. М. Василевского.

Лучшие стрелки-зенитчики, занявшие призовые места, войдут в сборную Вооруженных Сил Российской Федерации и примут участие в международном этапе конкурса «Чистое небо» в августе на полигоне Корла в Китайской Народной Республике.

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