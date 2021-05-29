29.05.2021 (11:30)

В Калининградской области пройдут сборы снайперов и гранатометчиков

На базе одной из воинских частей мотострелкового соединения армейского корпуса Балтийского флота, дислоцированной на территории Калининградской области, пройдут учебно-методические сборы снайперов и гранатометчиков. В общей сложности, в мероприятии боевой подготовки примут участие свыше 250 военнослужащих.

В ходе учебных мероприятий, участникам сборов предстоит совершенствовать практические навыки по огневой, тактической и специальной подготовке. Комплекс занятий состоит из теоретической и практической части.

Теоретическая предусматривает детальное изучение технической стороны вооружения и специальной техники. Практическая часть занятий проводится в полевых условиях на нескольких полигонах Балтийского флота. Военнослужащие выполнят зачетные упражнения и отработают комплекс учебно-боевых задач, главной из которых является выработка у снайперов и гранатометчиков навыков ведения современного боя, разведки местности и умения быстро ориентироваться в сложной тактической обстановке.

Опытные офицеры проведут с участниками занятия по маскировке, классификации целей, корректировке огня, умению пользоваться приборами наблюдения и прицеливания, определению расстояния до цели и ведению огня на максимально возможных дальностях в темное и светлое время суток. В рамках практической части снайперам предстоит поразить цели на дальних дистанциях, а гранатометчики отработать задачи по уничтожению живой силы и техники условного противника из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и автоматических гранатометов АГС-17.

Мероприятия боевой подготовки продлятся до конца июня.

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