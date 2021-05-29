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29.05.2021 (11:20)

Военнослужащие ЦВО стали лучшим военными связистами российской армии на конкурсе «Уверенный прием-2021» в Ульяновске

Команда военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО) стала победителем Всеармейского этапа конкурса «Уверенный прием», который завершился сегодня в Ульяновске. В церемонии награждения и чествования лучших специалистов войск связи Вооруженных Сил Российской Федерации приняли участие представители  Главного управления связи Вооруженных Сил Российской Федерации, командования ЦВО,  правительства Ульяновской области.

Всего в конкурсе принимали участие более 200 военнослужащих из пяти сильнейших команд, представлявших Центральный, Восточный, Западный и Южный военные округа, а также главный центр связи центрального подчинения.

По итогам соревновательной недели команда ЦВО стала первой, завоевав 5941 балл на этапах технической, специальной подготовки, гонки узлов связи и военизированной эстафеты, опередив ближайших преследователей – команду Западного военного округа - почти на 400 баллов. Третье место в соревновании заняли военнослужащие Главного центра связи центрального подчинения, набрав 4720,5 конкурсных очков.

В ходе Всеармейского этапа конкурсанты соревновались в дисциплинах «Уверенный прием», «Уверенная передача», «Радиообмен», «Радиоориентирование», «Военизированная эстафета», «Работа на оборудовании IT-структуры», а также «Установление видеосвязи с географически удаленными объектами».

В этом году межвидовой региональный учебный центр войск связи ЦВО, дислоцированный в Ульяновске, впервые принимал соревнования военных связистов всеармейского масштаба. Ранее всеармейский этап конкурса «Уверенный прием» проходил в Санкт-Петербурге на базе Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
АрМИ , Уверенный прием , Западный военный округ
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