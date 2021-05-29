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29.05.2021 (11:00)

Военнослужащие Острогожского учебного центра поздравили ветеранов и ГАБТУ Минобороны России с 111-й годовщиной Дня военного автомобилиста

Военнослужащие Учебного центра по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы Министерства обороны Российской Федерации, дислоцированного в городе Острогожск Воронежской области, поздравили ветеранов и Главное автобронетанковое управление Министерства обороны Российской Федерации с 111-й годовщиной Дня военного автомобилиста.

К профессиональному празднику военнослужащие учебного центра подготовили видеопоздравления, в которых продемонстрировали прохождение самых сложных элементов подготовки, а также пожелали крепкого здоровья, благополучия, бодрости духа и успешной реализации всех жизненных планов. В заключении видеопоздравления военнослужащие выстроили фигурное поздравление из техники в виде цифры «111».

Всего за время существования Острогожский Учебный центр по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы Минобороны России подготовил свыше 380 тысяч механиков-водителей.

           

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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