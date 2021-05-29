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29.05.2021 (10:45)

В Белгородской области отметили 78-ю годовщину танкового полка общевойсковой армии ЗВО

В селе Солоти на базе соединения мотострелковой дивизии отметили 78-ю годовщину танкового Краснознамённого, орденов Александра Суворова и Богдана Хмельницкого полка общевойсковой армии Западного военного округа.

В годовщину военнослужащие возложили цветы к памятнику танкистам-освободителям города Валуйки, а также к бюсту генерала армии Николай Федоровича Ватунина, под чьим командованием были освобождены Белгородская, Курская и Воронежская области. На строевом плацу состоялся торжественный митинг и награждение памятными медалями и грамотами отличившихся в служебной деятельности военнослужащих.

Военнослужащие танкового полка регулярно представляют армию на многонациональных командно-штабных учениях и на этапах конкурсов Армейских международных игр.

Также в декабре этого года Висленская мотострелковая дивизия общевойсковой армии, в состав которой входит танковый полк, отметит свой первый юбилей с момента повторного формирования в составе общевойсковой армии ЗВО.

История 237-го танкового полка началась с формирования в канун сражения на Курской дуге 237-й танковой бригады. Боевое крещение бригада приняла участвуя в оборонительной операции на обоянском направлении. В связи с проявленной воинской доблестью в Корсунь-Шевченковской и Львовско-Сандомирской наступательных операциях, а также освобождение польских городов Ченстохов, Пшедбуж, Радомско бригаде были вручены орден Красного Знамени и орден Суворова II степени.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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