29.05.2021 (10:30)

В Подмосковье определили первых победителей всеармейского этапа конкурса «Мастера автобронетанковой техники»

В Московской области на специализированном полигоне определили первых победителей всеармейского этапа конкурса «Мастера автобронетанковой техники»

В индивидуальной гонке в категории легковых автомобилей 4*4 первое место занял прапорщик Максим Евдокимов ВДВ, второе место завоевал с-т Александр Суворов ЦВО, третье место у с-т Михаил Носов СФ. В категории грузовых автомобилей 4*4 первое место у прапорщик Роман Филиппов АБ МО, второе мест завоевал сержант Анзор Плиев ЮВО, третье место занял Фидаил Миндиахметов ЦВО. В категории грузовых автомобилей 6*6 первое место у старший прапорщик Олега Ефремова АБ МО, второе место занял прапорщик Илья Михалев ЦВО, третье место занял старшина Олег Бондарюк 12 ГУМО.

На соревнованиях экипажей мастерских танкотехнического обеспечения первое место завоевала экипаж команды 1437 Учебного центра, второе место у команды Воздушно-десантных войск, третье место завоевала команда Автомобильной базы Министерства обороны РФ.

Всего в конкурсе участвует свыше 300 военных автомобилистов и специалистов автобронетанковой службы четырех военных округов и трех военных флотов СФ, ТОФ, БФ, а также Воздушно-десантных войск (ВДВ), Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), Воздушно-космических сил (ВКС) и Росгвардии а также центра контраварийной подготовки ВС РФ, Острогожского учебного центра подготовки младших специалистов автобронетанковой службы и автомобильной базы Минобороны России.

Во всероссийском этапе конкурса военные водители демонстрируют мастерство вождения автомобилей в экстремальных условиях, преодолевают препятствия и сложные участки местности на маршруте движения с учетом временных показателей.

Победители соревнований будут отстаивать честь Российской армии на международных соревнованиях, которые пройдут в августе этого года на базе Острогожского учебного центра в Воронежской области.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице