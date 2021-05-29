29.05.2021 (10:15)
Российские военнослужащие в Приднестровье провели турнир по боксу
Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели турнир по боксу между подразделениями.
В турнире по боксу, который прошёл на базе спортивного клуба «Красная Звезда», приняли участие более 50 военнослужащих, представляющих различные подразделения ОГРВ ПРРМ
По регламенту соревнования участники были разделены на 7 весовых категорий. По итогам соревнования победители и призеры своих весовых категорий заработали баллы в общекомандную таблицу спартакиады среди подразделений. Лучшие военнослужащие представят ОГРВ ПРРМ на состязаниях по боксу среди силовых ведомств региона.
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