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29.05.2021 (10:00)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели конкурс на лучшего водителя

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели конкурс на лучшего водителя посвященный дню военного автомобилиста.

В состязаниях приняли участие около 30 водителей представляющие различный подразделения ОГРВ ПРРМ.

Водители соревновались в мастерстве скоростного управления автомобильной и бронетанковой техники в экстремальных условиях при преодолении препятствий на местности, характерной для дислокации войск. На маршруте движения участникам соревнования необходимо было преодолеть змейку, скоростной участок, поворот под 45 градусов, ров с проходом, холм, уступы, а также противотанковый ров с проходом.

Победителей выбрали в трёх номинациях: лучший водитель автомобиля УАЗ-3151, лучший водитель автомобиля УРАЛ-4320, лучший водитель бронетранспортера БТР-70. Всем победителям вручили грамоты и сувениры с символикой Министерства обороны Российской Федерации.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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