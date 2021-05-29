29.05.2021 (10:00)
Российские военнослужащие в Приднестровье провели конкурс на лучшего водителя
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели конкурс на лучшего водителя посвященный дню военного автомобилиста.
В состязаниях приняли участие около 30 водителей представляющие различный подразделения ОГРВ ПРРМ.
Водители соревновались в мастерстве скоростного управления автомобильной и бронетанковой техники в экстремальных условиях при преодолении препятствий на местности, характерной для дислокации войск. На маршруте движения участникам соревнования необходимо было преодолеть змейку, скоростной участок, поворот под 45 градусов, ров с проходом, холм, уступы, а также противотанковый ров с проходом.
Победителей выбрали в трёх номинациях: лучший водитель автомобиля УАЗ-3151, лучший водитель автомобиля УРАЛ-4320, лучший водитель бронетранспортера БТР-70. Всем победителям вручили грамоты и сувениры с символикой Министерства обороны Российской Федерации.